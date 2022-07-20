Так, СБУ взялась розслідувати обставини знищення працівниками ДБР частини секретної інформації у низці кримінальних проваджень, в яких фігурують колишні українські посадовці.

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Про які справи мовиться

Служба безпеки України розслідує знищення працівниками ДБР деяких важливих доказів у таких кримінальних провадженнях таких, як "Харківська угода", "Вугільна справа" Віктора Медведчука, "Справа про причетність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Олександра Якименка", "Справа щодо доведення української армії до зубожіння" та в низці інших, в яких фігурують колишні українські посадовці.

У Генпрокуратурі відкрили кілька кримінальних проваджень проти ДБР

В Офісі генерального прокурора повідомили, що стосовно цих справ правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 "Державна зрада";

ч. 2 ст. 329 "Втрата документів, що містять державну таємницю";

ч. 2 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".

Наразі прокуратура та слідчі намагаються відновити знищені матеріали важливих кримінальних справ щодо українських посадовців.

На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та виправлення примірників, які зберігались в інших установах,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

У ДБР інформацію заперечують

Коли про це розповіли у ЗМІ, представники ДБР заявили, що інформація про знищення детективами матеріалів резонансних кримінальних проваджень не відповідає дійсності.

Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручали, проте відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками ДБР вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Цікаво, що слідство у справі про знищення секретних матеріалів почалося після до того, як Володимир Зеленський усунув із посад голову СБУ Івана Баканова і генпрокурорку Ірину Венедіктову.

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