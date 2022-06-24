СБУ заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на миллиард гривен

Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой арестовала личное имущество и активы российского олигарха на сумму более 1 миллиарда гривен.

Коммерческие структуры этого олигарха занимались незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Речь идет о незаконном бизнесе в Киевской и Житомирской областях, где его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах.

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В то же время свою миллионную прибыль компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии России, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины. Заработанную "сверхприбыль" они выводили в Россию через разветвленную сеть офшорных компаний.

Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недродобывающей отрасли нашего государства.

"Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины. По данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром ДНР", – говорится в сообщении СБУ.

Олигарх с украинским и российским паспортом

По данным "Экономической правды", речь идет о бенефициаре горнодобывающей группы компаний "Юнигран" Игоре Наумце. Однако следует отметить, что у него есть украинское гражданство – в 2002 году он даже баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. Но не прошел. При этом, по данным разных СМИ, у него есть как украинский, так и российский паспорт. Именно поэтому, вероятно, СБУ и называет его как российского олигарха.

Он есть среди владельцев офшорной компании Westgrinite Holdings Limited. Именно через нее осуществлялись поставки щебня в Россию.

Он же и среди основателей "Бахчисарайского консервного завода", который после оккупации Крыма перерегистрировался и продолжил работать на полуострове по оккупационным российским законам.

Что касается его связи с так называемым "министром ДНР", то речь идет о Сергее Наумце (скорее всего – однофамилец). Он у оккупантов на Донбассе отвечал за строительство и ЖКХ. Они являются партнерами во все той же компании из Кипра Westgrinite Holdings Limited. Именно через него "Юнигран", вероятно, осуществлял поставки песка и щебня на оккупированные территории.

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