СБУ заблокировала мощный канал контрабанды янтаря в Китай: фото, видео

Служба безопасности Украины провела широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой выявила мощный канал контрабанды янтаря в Китай и страны Ближнего Востока.

По данным следствия, преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила противоправную схему приобретения янтаря у лиц, незаконно добывающих его в Ровненской области.

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Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей "солнечного камня" и проводили онлайн-аукционы. В дальнейшем янтарь по поддельным документам перевозили контрабандным путем за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китая,

– говорится в сообщении.

Злоумышленники даже разработали специальное мобильное приложение, в котором была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду.

Правоохранители провели обыски

В рамках досудебного расследования правоохранители провели 67 обысков на территории Киева и Ровненской и Киевской областей.

В ходе их проведения выявлено и изъято:

более 1 тонны незаконно добытого янтаря сырца;

почти 500 килограммов янтаря "пейзаж" и ювелирных изделий из солнечного камня;

станки для кустарной обработки камней;

130 тысяч долларов и 30 тысяч евро, полученных от незаконной реализации янтаря;

мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, которые использовались для реализации "элитного бренда";

черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов;

40 единиц мотопомп и пожарные рукава для незаконной добычи.

Досудебное расследование пока продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.

СБУ разоблачила мощный канал контрабанды янтаря / Фото Офиса генпрокурора

СБУ разоблачила мощный канал контрабанды янтаря в Китай: смотрите видео