СБУ задержала 11 человек, которые снимали и распространяли кадры авиаударов по Львову
Источник:Управление СБУ во Львовской области
Служба безопасности Украины задержала 11 человек. Они снимали и распространяли кадры авиаударов, которые враг нанес по Львову 18 апреля.
Задержанных отправили в фильтрационные пункты. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.
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Задержание людей, распространявших кадры вражеских авиаударов по Львову
Пресс-секретарь рассказала, что в первый день после авиаудара по Львову, 18 апреля, СБУ задержала четырех человек. На следующий день – еще пятерых. 20 апреля были задержаны еще два человека. Со всеми задержанными провели профилактические беседы и предупредили, что если они будут осуществлять такую деятельность еще раз, их привлекут к ответственности.
Представительство СБУ во Львовской области обнародовало видео с допросом одного из мужчин, снимавшего авиаудар.
Я стал свидетелем авиаудара по Львову 18 апреля, который зафиксировал на видео, и, не подумав, послал нескольким своим знакомым в вайбер. В чем каюсь, извиняюсь и больше такого делать не буду,
– заявил задержанный.
Напомним, что недопустимо снимать моменты падения или попадания снарядов и последствия обстрелов, публикуя их в реальном времени. Такие действия могут помочь врагу скорректировать огонь. Кроме того, за подобную съемку и распространение кадров в сети предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет .
Допрос одного из задержанных: смотрите видео
Вражеские обстрелы Львова 18 апреля: что известно
- Утром 18 апреля во Львове произошли несколько взрывов. Воздушная тревога в городе была объявлена в 7:44, а около 8:40 на территорию города упали вражеские ракеты.
- По состоянию на 10:05 в тот же день сообщили, что произошло четыре ракетных удара по городу, из них три – по объектам военной инфраструктуры, а один – по шиномонтажу.
- В результате вражеского обстрела погибли 7 человек, еще 11 получили травмы.
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