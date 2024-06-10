Готовил ракетные удары по объектам в Житомире и Одессе: СБУ задержала 19-летнего агента ФСБ

Служба безопасности 10 июня сообщила, что задержала 19-летнего юношу, который оказался агентом российской ФСБ. Парень участвовал в подготовке ракетных ударов по военным объектам в Житомире и Одессе.

Речь идет о военных учебных заведениях, а также госпиталях. Сейчас злоумышленник, который готовил ракетные удары по этим городам, находится под стражей.

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СБУ задержала 19-летнего юношу, который помогал агрессору

В СБУ рассказали, что больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории обоих регионов: в каком режиме они работают, был ли передислоцирован личный состав и тому подобное. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента – 19-летнего жителя Одессы. Молодой человек искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения ФСБ. По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие,

– отметили в Службе безопасности.

Парень, находясь вблизи "нужного" объекта, наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотоснимки. Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.

"Впоследствии ФСБ "отправила" своего агента в Житомирскую область, где он продолжил шпионить по отработанному алгоритму. В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-пушечные удары. СБУ задержала предателя, когда он проводил доразведку вблизи объекта в Житомире", – говорится в заметке.

Также Служба безопасности приняла комплексные меры, чтобы обезопасить места базирования украинских защитников.

Парня завербовал сотрудник ФСБ

По данным следствия, 19-летний юноша находился на дистанционной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области. Личность оккупанта уже установлена Службой безопасности.

За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение. Средства должны были поступать на банковскую карточку информатора,

– отметили в СБУ.

В конце концов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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