"Сливал" данные ФСБ об экс-осужденных, воюющих на фронте: СБУ задержала агента врага

СБУ совместно с ГБР задержала в Киевской области российского агента. Он "сливал" в ФСБ данные об экс-осужденных, воюющих за Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что известно о задержании вражеского агента в Киевской области

В Службе безопасности отметили, что завербованным агентом оказался руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона.

По материалам дела, фигурант "сливал" оккупантам информацию о бывших заключенных, которые сейчас воюют в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

Больше всего врага интересовали персональные данные о лицах, которые были осуждены, даты их освобождения от наказания, а также названия воинских частей, где они выполняют боевые задачи. Россияне планировали использовать эту информацию для установления локаций Сил обороны и попыток вербовки украинских воинов,

– рассказали в СБУ.

Чтобы получить разведданные, агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристик и дальнейшего распределения на фронт.

"Правоохранители задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем", когда он пытался отправить агентурный "отчет" в ФСБ. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", – отметили в службе.

Во время обысков у задержанного правоохранители изъяли 5 мобильных телефонов и "сменные" сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.

Служба безопасности задержала российского агента, который сливал данные ФСБ об экс-осужденных / Фото СБУ

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту "эвакуацию" во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году.

В конце концов на основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.