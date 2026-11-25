СБУ предотвратила заказное убийство командира одного из подразделений Сил специальных операций в Хмельницком. Российский агент планировал взорвать украинского офицера с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиль.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в нескольких метрах от места запланированного теракта, когда тот собирался активировать бомбу.

Что известно о покушении на командира ССО?

К подготовке убийства причастен завербованный российской военной разведкой бывший военнослужащий из Харькова. Мужчина служил по контракту, но в 2024 году уволился по состоянию здоровья. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал быстрый заработок в тематических телеграм-каналах.

Переписка бывшего военнослужащего с ГРУ России / СБУ

Сначала агент получил тестовое задание – разведать расположение запасных командных пунктов и места стоянки автомобилей Сил обороны в одном из областных центров. Впоследствии российские кураторы отправили его в Хмельницкий для ликвидации командира отряда специальных операций ССО.

Чтобы следить за украинским военным, злоумышленник снял квартиру неподалеку от его дома. На балконе он установил видеорегистратор, с помощью которого отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения офицера.

После этого агент взял из тайника автомобильные дверцы с заранее вмонтированным взрывчатым веществом. Их он установил на кроссовер в арендованном гараже, а сам автомобиль припарковал у подъезда дома, где проживал украинский спецназовец.

В дверцах автомобиля была спрятана самодельная бомба на основе полукилограмма пластида. Взрывное устройство также содержало металлические шарики диаметром 10 миллиметров, ролики из подшипников и свинцовые элементы.

По плану российских спецслужб агент должен был находиться в засаде и дистанционно активировать взрывчатку, когда украинский офицер будет проходить мимо автомобиля.

Для фиксации запланированного теракта оккупанты предусмотрели еще одну машину, припаркованную неподалеку от подъезда. В ней злоумышленник установил видеорегистратор с функцией удаленного доступа, чтобы российская разведка могла получить запись взрыва.

Видео убийства украинского военного россияне планировали использовать для информационно-психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Правоохранители своевременно раскрыли подготовку покушения и задержали агента в нескольких метрах от автомобиля. В этот момент он уже собирался нажать кнопку дистанционного управления взрывчаткой.

СБУ сорвала покушение на командира ССО: смотрите видео

За выполнение задания российские кураторы пообещали мужчине срочную эвакуацию в Россию через третьи страны и оформление российского гражданства. В ходе обысков у него изъяли смартфон с анонимными чатами, которые он периодически менял для конспиративного общения с представителями ГРУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила в различных регионах Украины " четырех российских агитаторов ". Среди них оказался музыкант, выступавший на пропагандистских концертах во время оккупации Херсона.