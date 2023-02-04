Хотел квартиру в Крыму: СБУ задержала бывшего военного, сливавшего России данные об ВСУ

СБУ задержала агента России, работавшего на ФСБ. Коллаборант надеялся получить от оккупантов квартиру в Крыму.

Контрразведка СБУ разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ в Одессе. Им оказался бывший военный.

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Бывший военный работал на Россию

Экс-военный еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой. С 2020 года он начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки ВСУ на территории южного региона. Особое внимание вражеский агент обращал на ход:

международных военных учений в акватории Черного моря,

тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также он пытался отслеживать поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты:

Одессы,

Мариуполя,

Черноморска,

Измаила,

Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов. На завершающем этапе спецоперации контрразведчики задержали приспешника агрессора.



СБУ задержала агента России / Фото СБУ

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Досудебное расследование продолжается

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". Затем до середины 90-х он проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого коллаборант занимался бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения. Кроме того, он занимался контрабандой из России. Так мужчина и попал в поле зрения российской спецслужбы.

В ходе очередного пребывания на территории России его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения предоставлял своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-террористки. Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи.

Также агент передавал разведывательные отчеты во время личных встреч в России. При выполнении вражеских задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тысяч долларов во временно оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Вскоре ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.