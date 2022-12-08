Говорил, куда бить: СБУ задержала в Одессе агента России, из-за которого одесситы сидят без света

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одессе СБУ задержала агента спецслужб. Он собирал важные разведданные на территории города.

Российский агент "охотился" за украинскими противокорабельными комплексами "Нептун". Однако его интересовала не только эта информация.

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Какие данные собирал российский агент

Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун".

Кроме того, вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

После "прилетов" по городской инфраструктуре российский агент "сообщал" своим кураторам о результатах вражеского обстрела. СБУ задержала его как раз во время этого процесса. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что благодаря этому человеку одесситы сейчас сидят без электроэнергии.

Муж сам предложил помощь оккупантам

Местный житель Одессы сам в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы России и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Служба безопасности установила, что агент контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети, а информацию об украинских объектах передавал с привязкой к координатам и подробным описанием местности.

В Генпрокуратуре уточнили, что подозреваемый просил ударить по штабу военного командования и областному территориальному центру комплектования и соцподдержки. Во время допросов мужчина объяснил свои поступки тем, что "был дураком", заявив, что признал свою вину и уже имеет "больше проукраинскую позицию".

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111. Сейчас мужчину содержат под стражей без возможности внесения залога.