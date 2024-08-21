"Охотились" на заводы БПЛА и следили за ВСУ: СБУ разоблачила агентов ФСБ на Днепропетровщине

СБУ разоблачила 6 агентов ФСБ в Днепропетровской области. Предатели Украины "охотились" на заводы беспилотников, отслеживали перемещения ВСУ и готовили координаты для ударов врага.

Все завербованные жители Днепропетровщины работали в разных населенных пунктах, но докладывали единому куратору от ФСБ. Сейчас вражеских агентов задержали и сообщили им о подозрениях.

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СБУ разоблачила агентов ФСБ в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентурную группу, которая работала на ФСБ. Так, злоумышленники готовили координаты для российских воздушных ударов по объектам критической и военной инфраструктуры региона.

Одной из главных целей, на которую охотились 6 российских агентов, были заводы по изготовлению беспилотников для ВСУ. Кроме того, предатели выискивали локации ремонтных баз военной техники Сил обороны и отслеживали ключевые автодороги, которые используются для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Кроме того, по указанию ФСБ предатели также отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ и обращали внимание на скопление военной техники.

СБУ обнаружила, что российская ФСБ завербовала 6 жителей Днепропетровской области через телеграм-канал, в котором отслеживали сторонников России и Кремля. Для конспирации предатели действовали отдельно и на территории разных населенных пунктов, однако отчитывались они одному куратору вражеской спецслужбы.

Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию,

– добавили в СБУ.

Однако контрразведчики СБУ помешали планам врага, поэтапно разоблачили участников агентурной группы и задержали их. У подозреваемых провели обыски и обнаружили 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты, которые подтверждают коммуникацию с ФСБ.

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Сейчас задержанным сообщено о подозрениях в государственной измене. Агентов ФСБ уже отправили под стражу без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, контрразведчикам также удалось разоблачить куратора ФСБ, который руководил агентурной сетью.