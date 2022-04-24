СБУ задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала сети информаторов и корректировщиков

Служба безопасности Украины разоблачила в государственной измене депутата одного из местных советов в Херсонской области. Мужчину завербовала российская ФСБ.

Депутат помогал русским воинам расселяться во временно оккупированном Херсоне. Также он делился данными о местности, по которым оккупанты патрулировали город.

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Хотел уехать из Украины

Представители СБУ задержали депутата, когда тот пытался скрыться из Украины. Он уехал в Одессу, откуда собирался пересечь границу по иностранному паспорту. Его удачно задержали.

Кроме того, Служба безопасности Украины провела ряд важных операций на востоке и юге Украины. Там ликвидировали российских агентов, помогавших оккупантам:

В Луганской области удалось разоблачить группу вражеских информаторов из Северодонецка. Еще одну приспешницу поймали возле Попасной. Они корректировали обстрелы и "сливали" важные данные по украинской армии. Оккупанты предлагали им за вознаграждение автомобиль, который они ранее угнали.

автомобиль, который они ранее угнали. В Харьковской области задержали женщину, которая корректировала ракетные обстрелы больниц, школ и жилых кварталов. Также она передавала данные по объектам критической инфраструктуры и расположению подразделений ВСУ.

В Донецкой области также поймали корректировщицу обстрелов одного из Краматорских заводов. Именно по ее данным вражеская авиация совершала атаку.

вражеская авиация совершала атаку. В Одессе поймали мужчину, устраивавшего информационные диверсии. Он распространял дезинформацию о ситуации на фронте и вел с десяток разных страниц в соцсетях.

Также СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, руководивших из России. 5 компаний из этого списка поставляли природный газ и электроэнергию, а часть прибыли могли передавать оккупантам.

В СБУ подчеркивают, что на конечных потребителей газа и электроэнергии блокировка компаний никак не повлияет.

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