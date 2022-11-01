Готовил взрывы на Одесской железной дороге: СБУ задержала диверсанта военной разведки России

Служба безопасности Украины продолжает осуществлять успешные операции по разоблачению коллаборантов. Новый случай зафиксирован в Одесской области.

СБУ задержала диверсанта военной разведки России

Так, контрразведка Службы безопасности задержала предателя, работавшего на Россию и готовившего взрывы на Одесской железной дороге. Им оказалось одно из должностных лиц одного из райотделов полиции в Одессе, который после начала полномасштабного вторжения был завербован представителем российского ГРУ.

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Правоохранители установили, что предатель собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Получившуюся информацию планировал передать военной разведке России для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.

В пресс-службе СБУ сообщили, что для выполнения задания злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные ловушки. Устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.



СБУ задержала диверсанта российской военной разведки / Фото СБУ

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским "куратором". Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Фальшивый паспорт гражданина Украины / Фото СБУ

Сотрудники СБУ задержали мужчину при настройке устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта. Среди изъятого у злоумышленника – более 3 килограммов тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Вещи, которые СБУ изъяла у злоумышленника / Фото СБУ

СБУ задержала диверсанта российской военной разведки, готовившего взрывы на Одесской железной дороге: видео