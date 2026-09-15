Жительница Днепра помогала России наносить удары по родному городу, – СБУ

В Днепре СБУ задержала местную жительницу. Она помогала российским спецслужбам готовить новые ракетно-дроновые атаки на город.

По поручению российского куратора женщина собирала информацию об административных зданиях государственных учреждений в центральной части Днепра, сообщает СБУ .

Как жительница Днепра помогала России наносить удары по своему городу?

Она пешком обходила город, скрытно фотографировала потенциальные цели и передавала собранные данные представителю России.

Также информатор сообщала россиянам о местах предыдущих ударов и их последствиях. Эти данные оккупанты могли использовать для подготовки повторных атак.

По данным СБУ, женщина была безработной и искала легкий заработок в Telegram-каналах. Там на нее обратили внимание российские спецслужбы и предложили сотрудничество.

Для связи с куратором она использовала анонимный чат, а после каждого контакта удаляла переписку.

Во время обыска правоохранители изъяли у женщины телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Задержанной объявили подозрение по факту незаконного распространения информации о расположении или передвижении украинских военных в условиях военного положения.

Суд поместил ее под стражу без права освобождения под залог. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие также проверяет возможность дополнительной квалификации ее действий как государственной измены.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, который, по данным следствия, помогал России готовить ракетно-дроновые удары по украинским военным объектам и государственным учреждениям.