СБУ задержала на границе с Польшей нардепа Шевченко
7 марта 2022 , 22:44Читати новину українською
Служба безопасности Украины задержала на границе народного депутата Евгения Шевченко. Он пытался уехать в Польшу.
Задержание народного избранника провели 7 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на проверенный источник в правоохранительных органах.
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Почему это произошло
Вероятно, причиной задержания было то, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено уезжать из Украины. В настоящее время "Слугу народа" уже доставили в Киев.
Пока неизвестно, стал ли Шевченко фигурантом уголовного производства. Поэтому нельзя сказать наверняка, какое наказание возможно за это, вероятно, "попытку бегства".
Убежденный поклонник Лукашенко
- Наиболее скандальным в личности избранника является то, что он не раз демонстрировал приверженность самопровозглашённому президенту Беларуси.
В частности, в феврале 2021 года он посетил "Всебелорусское" собрание Лукашенко.
- В конце апреля того года Шевченко снова уехал в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным президентом.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко тогда сообщил, что поездка Шевченко была частной и за свой счет.
- По словам Шевченко, самопровозглашенный президент Беларуси "передал через него" послание главе Украины Владимиру Зеленскому.