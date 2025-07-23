Разворовывал бюджетные средства из фонда помощи тяжелобольным: задержан экс-глава департамента КГГА

СБУ задержала бывшего директора департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Его подозревают в присвоении бюджетных средств из фонда социальной помощи для тяжелобольных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о задержании бывшего директора департамента КГГА?

Экс-главу Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации подозревают в присвоении бюджетных средств.

Служба безопасности Украины уточнила, что речь идет о причастности к хищению почти 75 миллионов гривен. Эти средства предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным.

Первых фигурантов разоблачили еще весной 2025 года. Ими оказались два заместителя руководителя этого департамента, а также глава столичной психиатрической больницы и их сообщник.

По данным СБУ, они присваивали деньги, выделенные на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями.

Задержан экс-глава департамента КГГА / Фото СБУ

Уже собрана доказательная база на бывшего руководителя профильного департамента. Он находился в должности в течение 2022 – 2025 годов и участвовал в организации "схемы", отметили в Службе безопасности.

Также рассказали, что под его руководством чиновники КГГА заключили договор с подконтрольными компаниями. Они должны были бесплатно поставлять лекарства, продукты и услуги для тяжелобольных граждан.

Вместо этого, по материалам дела, половину бюджетных средств фигуранты потратили на аренду и приобретение автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости,

– заявили в СБУ.

Кстати, чтобы скрыть сделку, организаторы оформляли соответствующее имущество якобы "для нужд пациентов", о чем делали фейковые записи в отчетной документации.

Кроме того, СБУ задержала 3 представителей киевских фирм, которые "отмывали" похищенные деньги под видом "предоставления бесплатных услуг для тяжелобольных". Наличные отдавали организаторам "схемы".

Экс-директору департамента и 3 подконтрольным ему предпринимателям уже сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, что по этой же статье квалифицированы преступления со стороны "теневого" куратора Департамента КГГА, который сейчас скрывается за границей.

Обратите внимание! Официально СБУ не называет имя задержанного чиновника. Однако по данным источников hromadske, речь идет о Руслане Светлом.