Выдавали себя за медиков ради провокации: СБУ задержала организаторов беспорядков в Борщаговке

4 ноября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Злоумышленники пытались инсценировать эвакуацию бойца Нацгвардии на поддельной "скорой".

По данным Службы безопасности Украины, одна из фигуранток 30 октября получила оплачиваемый заказ от знакомой на тайный вывоз бойца за пределы подразделения.

Каковы подробности?

Для маскировки женщина использовала частный автомобиль, не имеющий никакого отношения к системе здравоохранения, и выдавала себя за медицинского работника.

К схеме женщина привлекла знакомого, который за деньги согласился исполнять роль фельдшера. Накануне инцидента сообщник провел детальный разведывательный обход территории вблизи пункта дислокации военных.

Переписка фигурантки дела: смотрите фото

Подстрекательство толпы и блокирование военных

Прибыв 2 ноября в пункт дислокации, псевдоврач начала распространять в социальных сетях ложную информацию, призывая граждан к активному протесту.

Ее манипуляции привели к массовым столкновениям и прямому препятствованию выполнению служебных задач Силами обороны.

В ходе проверки телефона подозреваемой следователи обнаружили переписку, в которой подробно обсуждались сценарии провокаций против защитников. Правоохранители также задержали еще одну активную участницу событий, которая непосредственно подстрекала толпу блокировать и трощить автобус подразделения.



СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Фигурантам грозит длительный тюремный срок

Следователи сообщили заказчице акции и двум ее сообщникам о подозрении по фактам препятствования законной деятельности воинских формирований и несанкционированного распространения данных об их расположении.

Санкции инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура направила в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу, при этом продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности остальных участников беспорядков.

Как уже сообщалось на нашем сайте, столкновения возле объекта Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке начались после ложных сообщений о захвате заложников.

По данным правоохранительных органов, к инциденту были привлечены около 100 человек, а истинной целью организаторов было похищение военнослужащего с целью разжигания общественного резонанса.