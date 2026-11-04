Вдавали медиків заради провокації: СБУ затримала організаторів заворушень у Борщагівці

За даними Служби безпеки України, одна з фігуранток 30 жовтня отримала оплачуване замовлення від знайомої на таємне вивезення бійця за межі підрозділу.

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Які подробиці?

Для маскування жінка використовувала приватний автомобіль без жодного стосунку до системи охорони здоров'я та видавала себе за медичного працівника.

До схеми жінка залучила знайомого, який за гроші погодився виконувати роль фельдшера. Напередодні інциденту спільник провів детальну дорозвідку території поблизу пункту розташування військових.

Листування фігурантки справи: дивіться фото СБУ

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Підбурювання натовпу та блокування військових

Прибувши 2 листопада до пункту дислокації, псевдолікарка почала поширювати у соціальних мережах неправдиву інформацію, закликаючи громадян до активного протесту.

Її маніпуляції призвели до масових сутичок і прямого перешкоджання виконанню службових завдань Силами оборони.

Під час перевірки телефона підозрюваної слідчі виявили листування, де детально обговорювалися сценарії провокацій проти захисників. Правоохоронці також затримали ще одну активну учасницю подій, яка безпосередньо підбурювала натовп блокувати та трощити автобус підрозділу.

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СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Фігурантам загрожує тривалий тюремний строк

Слідчі повідомили замовниці акції та двом її спільникам про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності військових формувань і несанкціонованого поширення даних про їхнє розташування.

Санкції інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачають покарання до 8 років позбавлення волі.

Прокуратура направила до суду клопотання щодо взяття підозрюваних під варту, водночас тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності решти учасників заворушень.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, сутички біля об'єкта Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці розпочалися після неправдивих повідомлень про захоплення заручників.

За даними правоохоронців, до інциденту залучили близько 100 осіб, а справжньою метою організаторів було викрадення військовослужбовця для розпалювання суспільного резонансу.