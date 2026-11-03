Встановили близько 100 осіб: СБУ розслідує сутички у Петропавлівській Борщагівці

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький під час брифінгу 3 листопада. Подробиці передає 24 Канал.

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Що відомо про розслідування інциденту?

Розслідування триває за статтями про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, несанкціоноване поширення інформації про розташування сил оборони та організацію масових заворушень.

Наразі оперативники та слідчі проводять санкціоновані обшуки у фігурантів. Вирішується питання щодо офіційного затримання ключових осіб і повідомлення їм про підозру.

За даними спецслужби, організатори завчасно планували інцидент. Їхньою метою було використати військовослужбовця Нацгвардії для штучного створення суспільного резонансу, проте ситуація в столиці та Київській області залишається повністю контрольованою.

Дії поліції під час заворушень

Водночас очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе повідомив, що правоохоронці окремо ідентифікували 16 найбільш радикально налаштованих учасників протесту.

Працівники поліції свідомо відмовилися від застосування сили під час інциденту, щоб не спровокувати кровопролиття.

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Це прояв мужності. Вони дійсно мужньо не дали можливості зробити картинку ворогу. І на цей момент майже не маємо потерпілих під час цих інцидентів– наголосив посадовець.

Цуцкірідзе додав, що активні сутички та спроби прориву до будівлі розпочалися близько 17:00, коли мітингувальники завдавали шкоди поліцейським.

Поліція не мала права заходити всередину будівлі без спеціальної санкції суду, оскільки це режимний військовий об'єкт.

Передісторія конфлікту

Як вже повідомлялося на нашому сайті, інцидент розгорівся 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці біля будівлі, яку на законних підставах орендувала Нацгвардія.

Спершу наряд поліції прибув на повідомлення про ймовірне утримання однієї особи, однак на місці мітингарі заявили вже про 40 нібито захоплених заручників.

Згодом з'ясувалося, що всередині приміщення перебували 26 осіб, включно з 17 військовослужбовцями Нацгвардії, а чотирьом людям надавали медичну допомогу.

Підбурювання натовпу супроводжувалося фейковими стрімами в соцмережах і появою сторонніх осіб, які неправдиво назвалися медиками.