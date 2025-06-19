Готовил атаку на комплексы "Нептун": СБУ задержала военного, который работал на разведку России

Военная контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента, который готовил воздушную атаку на украинские ракетные комплексы "Нептун". Именно они держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об очередном предателе Украины

Так, 33-летний военный Сил обороны, которого завербовала российская разведка, должен был передать врагу геолокации подразделения, где он проходит службу и который охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет,

– указывают в контрразведке.

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от удара.

СБУ удалось сорвать вражеские планы, своевременно разоблачив "крота". Предателя задержали, когда он готовил агентурный "отчет" для российской разведки.

В процессе расследования также стало известно, что фигурант дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку.

Российский агент, готовивший обстрелы ВСУ / фото прокуратуры

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны России.

Действуя в интересах государства-агрессора, на официальной странице МВД России в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" он опубликовал изображение с Google-карты с данными о расположении подразделений Сил обороны Украины,

– сообщает прокуратура.

При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Предатель находится под стражей без права на залог / фото СБУ

Заметим, на днях СБУ объявила в розыск путиниста Григория Лепса. Ему предъявили обвинение за в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины.