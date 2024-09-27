Фельдшер в Винницкой области шпионил за ВСУ, чтобы скорректировать удар: СБУ разоблачила очередного предателя

В Винницкой области разоблачили российского агента, который шпионил за военными ВСУ, чтобы скорректировать ракетный удар по их позициям. Под "прицелом" врага были подразделения, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Сейчас предателю уже сообщили о подозрении и отправили под стражу.

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Фельдшер в Винницкой области работал на оккупантов

СБУ задержала фельдшера в Винницкой области, который шпионил за колоннами ВСУ. Предатель должен был узнать маршруты украинских защитников, чтобы в будущем скорректировать по ним удар.

Контрразведка установила, что российский агент работал на страну-агрессора в центральных регионах Украины. В частности, под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей. По данным следствия, оккупанты надеялись в режиме реального времени отслеживать перемещение, чтобы сразу скорректировать удар.

Российским агентом оказался 51-летний фельдшер одного из медицинских учреждений Винницкой области. Его завербовали через телеграм-канал, в котором он выражал прокремлевскую активность.

По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны. Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 километров. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне,

– сообщили в СБУ.

СБУ задержала фельдшера-предателя в Винницкой области – больше в галерее

Разоблачить предателя удалось заблаговременно, не допустив трагических последствий. СБУ задержала российского агента вблизи собственного дома, одновременно спецслужбы провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских войск.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с "связным" ФСБ – Сергеем Лебедевым (более известный как блогер "Лохматый") из Донецка.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.