Работал на врага, фанател от Медведчука: в храме УПЦ МП поймали известного пропагандиста
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве известного пророссийского блоггера. Он скрывался в монастыре УПЦ МП.
В СБУ отметили, что приспешником врага является столичный блоггер, основатель так называемого "русского клуба", занимавшийся подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.
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Пропагандист скрывался в храме УПЦ
Среди них – "русская народная линия" и "одна семья". В своих колонках он называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации Луганской и Донецкой областей.
В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленник прибег к побегу и пытался скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).
Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Правоохранители не называли имя задержанного блогера, но на фото, опубликованном рядом СМИ и телеграмм-каналов, видно, что это Дмитрий Скворцов.
В Киеве задержан пропагандист / Фото из сети
Получал деньги от врага
По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.
За свой контент предатель получал деньги от агрессора. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.Обратите внимание! Скворцов "любитель" "русского мира", фанат Медведчука и творчества Оксаны Марченко с начала войны ушел в "подполье".
Санкции против представителей УПЦ МП
- Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых в России. Официально УПЦ МП не подчинена РПЦ. Однако после многочисленных находок правоохранителей возникают сомнения. К примеру, во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября нашли пророссийскую литературу и не только.
- Решением президента санкции введены против олигарха Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла.
- СБУ начала уголовное производство, а позже – провела обыски в Лавре.