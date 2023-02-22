Работал на врага, фанател от Медведчука: в храме УПЦ МП поймали известного пропагандиста

Служба безопасности Украины задержала в Киеве известного пророссийского блоггера. Он скрывался в монастыре УПЦ МП.

В СБУ отметили, что приспешником врага является столичный блоггер, основатель так называемого "русского клуба", занимавшийся подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

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Пропагандист скрывался в храме УПЦ

Среди них – "русская народная линия" и "одна семья". В своих колонках он называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации Луганской и Донецкой областей.

В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленник прибег к побегу и пытался скрываться на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Правоохранители не называли имя задержанного блогера, но на фото, опубликованном рядом СМИ и телеграмм-каналов, видно, что это Дмитрий Скворцов.



В Киеве задержан пропагандист / Фото из сети

Получал деньги от врага

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины.

За свой контент предатель получал деньги от агрессора. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкции против представителей УПЦ МП

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых в России. Официально УПЦ МП не подчинена РПЦ. Однако после многочисленных находок правоохранителей возникают сомнения. К примеру, во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября нашли пророссийскую литературу и не только.

Решением президента санкции введены против олигарха Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла.

СБУ начала уголовное производство, а позже – провела обыски в Лавре.

Скворцов "любитель" "русского мира", фанат Медведчука и творчества Оксаны Марченко с начала войны ушел в "подполье".