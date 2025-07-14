Задержали двух женщин, которые хотели взорвать судью и подожгли авто военного
- СБУ и Нацполиция задержали двух женщин, которые пытались устроить теракты в Полтаве и Днепре по указанию российских спецслужб.
- Женщинам предъявили подозрение в государственной измене и террористической деятельности, им обеим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ и Нацполиция задержали двух женщин, которые пытались устроить ряд терактов в Полтаве и Днепре – взорвать судью и подожгли машину военного.
Они действовали по указанию российских спецслужб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.
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Какие теракты готовили?
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. Они задержали двух агенток российской военной разведки, которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах.
Как установило расследование, заказ российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Во внимание агрессора рецидивистки попали через Телеграмм-каналы, где искали "легких заработков" после выхода на свободу,
– говорится в сообщении.
Согласно поставленной агентурной задачей, женщины должны были ликвидировать представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Для этого они "разделились".
Одна злоумышленница осталась в Полтаве, где шпионила за местами работы и проживания потенциальных "целей", другая – выехала в Днепр, где припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи.
Ранее эти женщины подожгли авто украинского воина. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.
Также по статьям о законченном покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
К слову, ранее СБУ задержала подполковника запаса Сил обороны, который шпионил в Сумской области по заказу ФСБ, а еще помогал формировать агентурную сеть из бывших и действующих военных.