СБУ, предупредив кровавые теракты в столице, еще раз продемонстрировала, что работает на опережение и находится на шаг впереди врага.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Обратите внимание Лучший переговорщик, которого мы можем отправить в Россию, – дрон от СБУ, – эксперт

Эксперт комментирует задержание Службой безопасности двух российских агентов, которые планировали взорвать в людном месте Киева взрывчатку из пластида.

Служба спасла жизни десятков или даже сотен жителей украинской столицы. Команда Малюка Василий Малюк – глава СБУ – 24 Канал) стала не только автором постоянных "хлопков" на территории России, но и защищает мирных украинцев в тыловых городах,

– акцентирует политолог.

СБУ постоянно действует на опережение

Голобуцкий напоминает, что это не первый теракт в украинской столице, который предупредила СБУ.

"Прошлая попытка устроить взрывы с массовыми жертвами была 9 мая. И также завершилась арестом всех российских агентов. Предотвращение терактов – важное направление работы для любой спецслужбы", – считает эксперт.

Голобуцкий отметил, что Россия заинтересована в как можно большем количестве жертв. Враг хочет вызвать панику среди мирного населения.

"Впрочем результат для россиян один. Исполнители теракта задержаны, заказчики установлены. Как установлена и вся цепочка действий преступников. Агентов ГРУ завербовали через телеграм-каналы – это традиционный в последнее время способ вербовки. Теперь террористов ждет пожизненное заключение", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция провели совместную операцию и задержали двух агентов России. Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы. Агенты должны были использовать два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом.