Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Зверніть увагу Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити у Росію, – дрон від СБУ, – експерт

Експерт коментує затримання Службою безпеки двох російських агентів, які планували підірвати у людному місці Києва вибухівку з пластиду.

Служба врятувала життя десятків або навіть сотень жителів української столиці. Команда Малюка Василь Малюк – очільник СБУ – 24 Канал) стала не тільки автором постійних "бавовн" на території Росії, але і захищає мирних українців у тилових містах,

– акцентує політолог.

СБУ постійно діє на випередження

Голобуцький нагадує, що це не перший теракт в українській столиці, який попередила СБУ.

"Минула спроба влаштувати вибухи з масовими жертвами була 9 травня. І також завершилась арештом всіх російських агентів. Запобігання терактів – важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби", – вважає експерт.

Голобуцький наголосив, що Росія зацікавлена у якомога більшій кількості жертв. Ворог хоче викликати паніку серед мирного населення.

"Втім результат для росіян один. Виконавці теракту затримані, замовники встановлені. Як встановлений і весь ланцюжок дій злочинців. Агентів ГРУ завербували через телеграм-канали – це традиційний останнім часом спосіб вербування. Тепер терористів чекає довічне ув'язнення", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ і Нацполіція провели спільну операцію і затримали двох агентів Росії. Вони мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці. Агенти мали використати два мобільних телефони, до яких потрібно було під'єднати детонатор з пластидом.