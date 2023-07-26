Готовил воздушные удары по железнодорожным мостам Николаева: СБУ задержала российского агента

В Николаевской области в ходе контрразведывательных мероприятий задержали вражеского информатора. Мужчина занимался подготовкой целой серии российских ударов по стратегически важным транспортным артериям региона.

Подозреваемый уже находится под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

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Фиксировал перемещение ВСУ и готовил серию ударов по мостам

Для выполнения вражеской задачи подозреваемый пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения наших войск, вовлеченных в контрнаступление.

Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Собранные сведения он мессенджером переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников,

– отметили в СБУ.

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Задержанный российский агент / Фото СБУ

Сообщал о последствиях ракетных обстрелов

Кроме того, мужчина отслеживал и передавал агрессору информацию о последствиях ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Николаевщины. Его преступные действия уже задокументировали правоохранители.

Кстати, подозреваемый был задержан по месту жительства в Николаеве. Во время обыска обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

"По данным следствия, сторонник рашизма был активным пользователем прокремлевских телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии. Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, впоследствии дистанционно привлекшей его к сотрудничеству", – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям. Его уже отправили в СИЗО. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.