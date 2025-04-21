Готовила атаки по аэродромам ВСУ: СБУ и Нацполиция задержали агента ГРУ России

В Хмельницкой области контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки. Интересно, что сначала ее разоблачили в распространении наркотиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины. Женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Что установило следствие

"Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дронных атак России по Силам обороны на западе Украины. Приоритетными целями врага были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что для того, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала "легкие деньги" в телеграмм-каналах, она должна была следить за военным аэродромом в одной из западных областей Украины.

За деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного дома агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания. Одновременно фигурантка использовала "наблюдательный пункт" для выявления маршрутов мобильных огневых групп, которые защищают воздушное пространство логистической базы,

– говорится в сообщении.

Россияне планировали использовать эту информацию для удара по части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники. Женщину задержали во временном помещении, изъяли телефон, через который она контактировала с врагом.

Переписка подозреваемой / Фото СБУ

Сейчас ей сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенные в условиях военного положения, женщина находится под стражей. Согласно обнародованной информации, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, недавно СБУ задержала "крота" российской ФСБ в Харькове. По данным следствия, он наводил российские беспилотники на одну из крупнейших украинских ТЭЦ. К тому же мужчина работал на этой теплоэлектроцентрали. Ему грозит такое же наказание.