Женщина шпионила за ПВО, а муж делал поджоги на Укрзализныце: СБУ задержала супругов в Днепре

В Днепре удалось разоблачить супругов-предателей, которые работали на страну-агрессора. Они передавали оккупантам локации украинской ПВО и совершали поджоги на Укрзализныце.

Агентами ФСБ оказались 40-летний днепрянин и его 36-летняя жена. Известно, что они действовали в паре с четким распределением обязанностей при выполнении вражеских задач.

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"Идеальная пара" из Днепра

Сотрудничать с российскими спецслужбами супруги начали в июне 2024 года. Сначала ФСБ дистанционно завербовала мужчину. Он привлек внимание оккупантов, когда искал быстрого заработка на Телеграмм-каналах. Уже после предатель привлек к преступной деятельности свою жену.

Чтобы выполнить проверочное задание оккупантов, агенты расклеивали по городу провокационные листовки, где предлагали "легкие" деньги от россиян.

Установлено, что женщина вела шпионаж за местами базирования украинской ПВО. Прежде всего, она пыталась обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций наших войск.

Мужчина занимался поджогами. Задокументировано, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Процесс возгорания агент снял на камеру своего телефона для "отчета" перед российским куратором.

В дальнейшем фигурант должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах Укрзализныци. Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.

Сейчас мужчине сообщили подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Действия его жены квалифицированы как несанкционированное распространение информации о движении, перемещения или размещения ВСУ.

Злоумышленники находятся под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, его сообщнице – 8 лет тюрьмы.

К слову, СБУ задержала киллера ФСБ, который пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета, после неудачной попытки побега на оккупированную территорию через территорию ЕС.