СБУ задержала тиктокера, выложившего перемещение военной техники возле уничтоженного ТЦ в Киеве

На днях в сеть выложили видео, из-за которых российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по торговому центру Retroville. Сделавшего это мужчину уже задержали.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с тиктокером, на днях выложившим в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве.

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Мужчину, выложившему перемещение военной техники, задержали

В спецслужбе подчеркнули, что торговый центр, возле которого находились украинские защитники, попал под мощный ракетный удар российских оккупантов.

Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие,

– заявили в СБУ.

В ведомстве в очередной раз обратились к украинцам с просьбой не публиковать информацию о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и ​​результатах вражеских ударов! Ее российские захватчики используют при планировании дальнейших обстрелов.

В спецслужбе попросили делать наоборот – передавать правоохранителям сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!

Задержанный сожалеет о своих действиях

На видео мужчина, которого зовут Павел Артемев, признается, что выложил в сети видео, на котором было зафиксировано перемещение военной техники ВСУ. "Техника была близ ТЦ Retroville", – уточнил мужчина.

Артемеев добавил, что понял свою ошибку и извинился за последствия его действий. Он также призвал украинцев не поступать так, как он.

Заявление мужчины, обнародовавшего данные о военной технике ВСУ: смотрите видео

Напомним, поздно вечером 20 марта в Подольском районе Киева российские захватчики обстреляли торговый центр. В результате атаки врага погибли 8 человек. Впоследствии в Вооруженных силах отметили, что Россия обстреляла ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома.