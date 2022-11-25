Как будто приехал к родственникам, а действительно готовил диверсии: в Киеве задержали российского агента
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве российского агента, который приехал из Крыма вроде бы к родственникам, а действительно готовить диверсии.
Диверсант не успел выполнить поставленные задачи
Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения.
Внимание СБУ задержала предателя, который помогал кафирам бежать из Херсона.
Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать – его задержали,
– говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.
СБУ установила, что вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.
После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону оккупантов, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции россии".
СБУ задержала российского диверсанта / Фото СБУ
Какова была задача предателя
По данным СБУ, предатель пытался сформировать разветвленную сеть информаторов. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.
Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.
Во время обыска правоохранители обнаружили:
- внутренний паспорт гражданина России и русский паспорт для выезда за границу;
- мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки по ФСБ через анонимный телеграмм-канал;
- материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.
Ранее в СБУ сообщили о задержании помощник "министра МВД" псевдореспублики . Мужчина был в розыске с 2014 года. Следователи установили, что боевик захватывал здание луганского управления СБУ, работал с российскими спецслужбами и создал сеть вражеских информаторов
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