Как будто приехал к родственникам, а действительно готовил диверсии: в Киеве задержали российского агента

Служба безопасности Украины задержала в Киеве российского агента, который приехал из Крыма вроде бы к родственникам, а действительно готовить диверсии.

Диверсант не успел выполнить поставленные задачи

Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения.

Внимание СБУ задержала предателя, который помогал кафирам бежать из Херсона.

Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать – его задержали,

– говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

СБУ установила, что вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.

После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону оккупантов, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное "управление полиции россии".



СБУ задержала российского диверсанта / Фото СБУ

Какова была задача предателя

По данным СБУ, предатель пытался сформировать разветвленную сеть информаторов. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.

Во время обыска правоохранители обнаружили:

внутренний паспорт гражданина России и русский паспорт для выезда за границу;

мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки по ФСБ через анонимный телеграмм-канал;

материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее в СБУ сообщили о задержании помощник "министра МВД" псевдореспублики . Мужчина был в розыске с 2014 года. Следователи установили, что боевик захватывал здание луганского управления СБУ, работал с российскими спецслужбами и создал сеть вражеских информаторов

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