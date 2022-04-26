СБУ задержала вероятных корректировщиков ракетных ударов возле Жмеринки и Казатина

Накануне в Винницкой области ракетными обстрелами враги повредили критическую инфраструктуру. СБУ уже задержала троих человек, которые могли корректировать огонь для российских военных.

В результате ракетных ударов были убитые и раненые. На месте сразу работали следственно-оперативные группы СБУ, спасатели и медики.

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СБУ задержали 3 человек, которые могли сотрудничать с врагом

В Службе безопасности зарегистрировали и расследуют уголовное производство против российских военных. Силовики ведут усиленную фильтрационную работу возле тех мест, где прозвучали взрывы.

Уже задержаны три человека, которые могли быть корректировщиками огня или сообщать о результатах взрывов российским военным. Пока задержанных проверяют.

Коротко о взрывах в Винницкой области:

Накануне россияне обстреляли ракетами 5 железнодорожных узлов в Украине – на Западе и в Центре.

В Казатине в результате обстрела погиб железнодорожник. 26 апреля в городе был объявлен траур.

Всего 25 апреля в Винницкой области от ударов ракет погибли 5 человек, еще 18 получили ранения.

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Если вину задержанных докажут, то они могут оказаться за решеткой на срок до 15 лет или пожизненно.