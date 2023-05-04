По данным следствия, он также привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных. Предварительно участники нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.

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В Вознесенске СБУ задержала вице-мэра

Первый заместитель мэра, глава местного благотворительного фонда и 2 бухгалтера выводили в тень бюджетные средства. Эти деньги были предназначены для покупки техники для обороны региона. Кроме того, они не использовали электронную систему закупок "Prozorro".

Во время обысков у мужчин обнаружили компьютерную технику, документы и более 1 миллиона гривен наличными.

СБУ подозревает вице-мэра Вознесенска в похищении средств из бюджета / Фото СБУ:

Мужчинам сообщили о подозрении за присвоение и растрату служебного имущества, совершенного в особо крупных размерах. Если их вину докажет суд, им может грозить до 12 лет тюрьмы.

В СБУ также сообщили, что досудебное следствие продолжается и вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения еще решается.

Начальник полиции Николаевской области прокомментировал задержание в Вознесенске

Сергей Шайхет рассказал, что в Вознесенске чиновник со своими сообщниками закупили 7 прицепов по значительно завышенной цене. Она почти в 600 раз превышает сумму необлагаемого налогом минимума доходов украинцев.

Перед законом равны все, даже если ты первый заммэра,

– заметил начальник полиции.

Шайхет также отметил, что если их признают виновными, то кроме заключения мужчинам запретят занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. К тому же у них конфискуют все имущество.

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