Вадим Новинский причастен к пособничеству России. В настоящее время идет расследование.
Важно Новинский хотел скрыть активы более чем на 144 миллиона гривен: СБУ нашла и арестовала их
Что известно о "скрытых" активах Новинского
В СБУ сообщили, что арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского. Их общая стоимость составляет более 10,5 миллиарда гривен.
В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми владеет Новинский через оффшорный трастовый фонд. Среди арестованного имущества:
- элитный гостиничный комплекс в центре Киева,
- морской торговый порт "Очаков",
- помещение агрохолдинга,
- торговые центры в разных регионах Украины.
В Украине арестовали активы Новинского / фото СБУ
Во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.
Впрочем сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее,
– отметили в СБУ.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Арестованное имущество Новинского / коллаж Офиса генпрокурора
Арест имущества Новинского: что известно
- Ранее в Украине были арестованы активы пророссийского олигарха Вадима Новинского. Бывший нардеп пытался скрыть свои активы. СБУ наложила арест на 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз".
- СБУ арестовала корпоративные права 40 предприятий пророссийского бизнесмена и бывшего народного депутата Украины Вадима Новинского В общей сложности арестованы 30 газовых скважин и недвижимое имущество на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен.
- На сегодняшний день против Новинского продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору. Оно проводится СБУ.