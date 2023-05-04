Вадим Новинський причетний до пособництва Росії. Наразі триває розслідування.

Важливо Новинський хотів сховати активи на понад 144 мільйони гривень: СБУ знайшла та арештувала їх

Що відомо про "приховані" активи Новинського

У СБУ повідомили, що арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 мільярда гривень.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна:

елітний готельний комплекс у центрі Києва,

морський торговий порт "Очаків",

приміщення агрохолдингу,

торговельні центри в різних регіонах України.



В Україні арештували активи Новинського / фото СБУ

Для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Втім співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її,

– зазначили в СБУ.

Важливо! У квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Арештоване майно Новинського / колаж Офісу генпрокурора

Арешт майна Новинського: що відомо