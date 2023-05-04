За даними слідства, він також залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих. Попередньо учасники завдали державі збитків на майже мільйон гривень.

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У Вознесенську СБУ затримала віцемера

Перший заступник мера, голова місцевого благодійного фонду і 2 бухгалтери виводили у тінь бюджетні кошти. Ці гроші були призначені для закупівлі техніки для оборони регіону. Крім цього, вони не використовували електронну систему закупівель "Prozorro".

Під час обшуків у чоловіків виявили комп’ютерну техніку, документи та понад 1 мільйон гривень готівкою.

СБУ підозрює віцемера Вознесенську у викраданні коштів з бюджету/ Фото СБУ:

Наразі чоловікам повідомили про підозру за привласнення та розтрату службового майна, вчиненого в особливо великих розмірах. Якщо їхню вину доведе суд, то їм може загрожувати до 12 років в'язниці.

У СБУ також повідомили, що досудове слідство триває і питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу ще вирішується.

Начальник поліції Миколаївщини прокоментував затримання у Вознесенську

Сергій Шайхет розповів, що у Вознесенську посадовець зі своїми спільниками закупили 7 причепів за значно завищеною ціною. Вона майже в 600 разів перевищує суму неоподаткованого мінімуму доходів українців.

Перед законом рівні всі, навіть, якщо ти перший заступник мера,

– зауважив начальник поліції.

Шайхет також зазначив, що якщо їх визнають винними, то, крім ув'язнення, чоловікам заборонять обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. До того ж у них конфіскують все майно.

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