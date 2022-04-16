СБУ задержала винничанина, который фиксировал перемещение украинских военных

Служба безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению и задержанию предателей. Их число решил пополнить житель Винницы.

В Виннице произошло задержание мужчины, который снимал перемещение техники и личного состава ВСУ. Соответствующие материалы были найдены в телефоне задержанного.

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Рассказ задержанного

Как рассказал задержанный винничанин, он осуществлял съемку перемещения сил ВСУ на территории области с 24 февраля до 15 апреля, когда он был задержан.

Сейчас продолжается проверка действий "оператора" в рамках открытых уголовных производств.

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