СБУ задержала винничанина, который фиксировал перемещение украинских военных
16 апреля 2022 , 18:30Читати новину українською
Источник:СБУ в Винницкой области
Служба безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению и задержанию предателей. Их число решил пополнить житель Винницы.
В Виннице произошло задержание мужчины, который снимал перемещение техники и личного состава ВСУ. Соответствующие материалы были найдены в телефоне задержанного.
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Рассказ задержанного
Как рассказал задержанный винничанин, он осуществлял съемку перемещения сил ВСУ на территории области с 24 февраля до 15 апреля, когда он был задержан.
Сейчас продолжается проверка действий "оператора" в рамках открытых уголовных производств.
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