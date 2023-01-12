Передавал информацию о военных объектах в Киевской области: СБУ задержала еще одного агента ФСБ

В четверг, 12 января, Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который собирал и передавал информацию о размещении подразделений ВСУ. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви.

Отмечают, что в декабре 2022 года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы. Шпион получил оперативный псевдоним "Тень" и проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

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Что предполагали такие действия

По указанию ФСБ мужчина объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

В СБУ уточняют, что разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону.

Контрразведчики службы задержали вражеского агента на попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

Более того, в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ.

Что обнаружили во время обысков

По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ через заранее отработанного анонимного телеграмм-канала, куда туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото- и видеоматериалов с привязкой к местности.

СБУ задержала вражеского агента / Фото СБУ

Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором. Также у фигуранта обнаружили русский паспорт и прокремлевскую символику.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вражеского агента обнаружили и в Черновцах

В Черновицкой области поймали кадрового сотрудника управление ФСБ России в Красноярском крае Шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения 4308.

Также он "охотился" по данным о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того, он узнавал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы.

После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

По материалам СБУ ему объявили о подозрении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).