СБУ задержала пропагандиста и противника мобилизации Жана Новосельцева
Источник:СБУ
СБУ задержала экс-ведущего, соратника львовского провокатора и антивакцинатора Остапа Стахива, а также противника мобилизации Жана Новосельцева. Провокатор работал в пользу агрессора и дестабилизировал общество.
Известно, что Новосельцев вместе с сообщниками призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации. Более того, он "сливал" данные украинских военных, а также распространял различные фейки о ВСУ.
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СБУ задержала Новосельцева
Сотрудники СБУ предотвратили новые попытки расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины и задержали Жана Новосельцева. Экс-ведущий вместе с сообщниками работали на срыв мобилизации и распространяли прокремлевские нарративы.
Следователи установили, что Новосельцев привлек к провокационной деятельности еще 7 человек. Среди них были псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Так, экс-ведущий призвал к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространял фейки об украинских защитниках.
Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в ютубе, телеграме и фейсбук с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей. На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва,
– сообщили в СБУ.
СБУ задержала Новосельцева и его сообщника / Фото СБУ
Кроме того, злоумышленники создали сайт, на котором публиковали персональные данные украинских военных, представителей ТЦК и правоохранителей. Чтобы скрыть свою подрывную деятельность, Новосельцев вместе с сообщниками использовали удостоверения незарегистрированных СМИ.
Все действия злоумышленники координировали в анонимном чате в мессенджере. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Кроме Новосельцева, также задержали его сообщника – псевдоэксперта. Им уже сообщили о подозрениях по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.