Злоумышленница собирала секретную информацию о местоположениях военных баз, на которых производится ремонт тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Собранные данные она передавала своему российскому куратору.

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Антиукраинская деятельность

Очередным информатором оккупантов оказалась жительница Донецкой области. Весной 2023 года она поселилась в Житомирской области с твердым намерением заниматься "вредительством". О намерении женщины свидетельствует тот факт, что она вышла сама на российские спецслужбы и предложила помочь в войне против Украины.

Ради этого переселенка стала активной пользовательницей запрещенной соцсети "Одноклассники". В надежде привлечь внимание российской спецслужбы она публиковала антиукраинские посты.

И вот впоследствии злоумышленница получила желаемое предложение. Незнакомый собеседник назвался представителем российской военной разведки и предложил сотрудничество.

В обмен на успешные выполнения вражеских задач, мужчина обещал приспешнице беспрепятственно оформить российский паспорт и помочь с переездом в Россию.

Сначала женщина общалась с куратором через закрытые чаты в мессенджерах, а затем через зашифрованный канал электронной почты.

Задержание

Агентку задержали сотрудники СБУ именно тогда, когда она пыталась прорваться на желанные "болота" через третьи страны. По месту жительства провели обыск и изъяли мобильные телефоны, по которым она общалась со своим куратором.

Теперь вместо "немытой России" злоумышленницы светит пожизненное заключение. Ей уже сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

СБУ продолжает разоблачать вражеских агентов