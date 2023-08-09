Зловмисниця збирала секретну інформацію про місця розташування військових баз, на яких здійснюється ремонт важкого озброєння ЗСУ, зокрема іноземного виробництва. Зібрані дані вона передавала своєму російському куратору.

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Антиукраїнська діяльність

Черговою інформаторкою окупантів виявилася жителька Донеччини. Навесні 2023 року вона оселилася на Житомирщині з твердим наміром займатися "шкідництвом". Про намір жінки свідчить той факт, що вона сама вийшла на російські спецслужби та запропонувала допомогти у війні проти України.

Задля цього переселенка стала активною користувачкою забороненої соцмережі "Однокласники". Сподіваючись привернути увагу російської спецслужби, вона публікувала антиукраїнські пости.

І ось згодом зловмисниця отримала бажану пропозицію. Незнайомий співрозмовник назвався представником російської воєнної розвідки та запропонував співпрацю.

В обмін на успішні виконання ворожих завдань, чоловік обіцяв поплічниці безперешкодно оформити російський паспорт та допомогти з переїздом до Росії.

Спочатку жінка спілкувалася з куратором через закриті чати у месенджерах, а потім через зашифрований канал електронної пошти.

Затримання

Агентку затримали співробітники СБУ саме тоді, коли вона намагалася прорватися на омріяні "болота" через треті країни. За місцем її проживання провели обшук та вилучили мобільні телефони, якими вона спілкувалася зі своїм куратором.

Тепер замість "немитої Росії" зловмисниці світить довічне ув’язнення. Їй вже повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

СБУ продовжує викривати ворожих агентів