СБУ задержала российского агента: собирал разведданные о поставках оружия в Украину
Источник:СБУ
В Киеве разоблачили российского агента. Предатель Украины собирал тайную информацию о поставках западного оружия и передавал его врагу.
Мужчина позиционировал себя как военный эксперт. Именно так ему удалось узнать информацию.
На Донбассе поймали эксправохранителей: сдали позиции ВСУ, чтобы их обстреляли россияне
Какую информацию агент передавал россиянам
В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставке иностранного оружия и боеприпасов в Украину,
– рассказали в СБУ.
Больше всего злоумышленника интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Враг должен использовать эту информацию для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, которые привлечены к транспортировке заграничного вооружения.
Также задачей агента было сорвать договоренности Украины с международными партнерами по оборонной помощи.
Что известно о предателе
Жителя Киева завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб. Агент должен был проводить разведывательно-подрывную деятельность на территории столичного региона.
Для сбора закрытых сведений мужчина использовал личные связи среди представителей оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник делал вид, что иностранное вооружение интересует его, чтобы писать "экспертные" публикации в соцсетях.
Во время обыска дома у предателя правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые тот использовал для коммуникации с российским куратором.
Киевлянину сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу.