В СБУ "ответили" на письма лидера румынской партии Шошоаке к Путину

СБУ запретила въезд в Украину лидеру румынской партии "SOS Румыния" Диане Шошоаке. Ранее политик написала письмо Путину, в котором выражает территориальные претензии к Украине и призывает к "миру" между Румынией и Россией.

Так, Шошоаке не сможет 3 года посещать Украину из-за поддержки российской агрессии против нашей страны, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Шошоаке "дописалась" Путину

Известно, что Шошоаке пишет письма главе Кремля, в которых восхваляет нападение России на Украину и призывает диктатора к ее оккупации.

Кроме того, румынский политик ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Более того, Шошоаке на постоянной основе распространяет кремлевские нарративы во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран ЕС.

К слову, в последних из писем к Путину политический деятель пожаловалась, что Украина якобы незаконно удерживает румынские территории "в результате несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован". Она просит Путина учесть этот момент "в переговорах, которые происходят о мире в Украине".