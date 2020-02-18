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      СБУ нашла в центре Киева тайник с боевыми гранатами и ртутью

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      Служба безопасности Украины 18 февраля изъяла из гаража в центре столицы металлический баллон, который был наполнен почти 30 литрами ртути. Кроме этого, там нашли две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

      К обустройству опасного тайника может быть причастен один из лидеров преступной группировки, сообщили в СБУ.

      К теме: Растрата государственных средств Укрзализныци на 600 тысяч гривен: СБУ разоблачила схему

      После проведения экспертизы ему объявят о подозрении сразу по нескольким статьям:

      • за незаконное обращение с боевыми припасами;
      • за нарушение правил обращения с токсинами;
      • за подделку документов.

      Наказание по статьям – штраф до 17 тысяч гривен или лишения свободы от трех до семи лет.

      Справка: ртуть является опасным веществом, что испаряется уже при +18 градусов. Ее пары накапливаются в организме и остаются там на всю жизнь. Более 80% паров ртути поглощаются головным мозгом, почками и другими внутренними органами, что приводит к разрушительным последствиям.

      К слову, недавно на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста. Он распространял через интернет материалы в интересах российских спецслужб.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Оружие СБУ
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