СБУ нашла в центре Киева тайник с боевыми гранатами и ртутью
Служба безопасности Украины 18 февраля изъяла из гаража в центре столицы металлический баллон, который был наполнен почти 30 литрами ртути. Кроме этого, там нашли две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.
К обустройству опасного тайника может быть причастен один из лидеров преступной группировки, сообщили в СБУ.
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После проведения экспертизы ему объявят о подозрении сразу по нескольким статьям:
- за незаконное обращение с боевыми припасами;
- за нарушение правил обращения с токсинами;
- за подделку документов.
Наказание по статьям – штраф до 17 тысяч гривен или лишения свободы от трех до семи лет.
Справка: ртуть является опасным веществом, что испаряется уже при +18 градусов. Ее пары накапливаются в организме и остаются там на всю жизнь. Более 80% паров ртути поглощаются головным мозгом, почками и другими внутренними органами, что приводит к разрушительным последствиям.
К слову, недавно на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста. Он распространял через интернет материалы в интересах российских спецслужб.