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      СБУ открыла 2 дела против российского пропагандиста Соловьева

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      Соловьев дела СБУ против него назвал "преследованием еврея, борца с нацизмом"
      Соловьев дела СБУ против него назвал "преследованием еврея, борца с нацизмом" / sugdnews.com

      СБУ открыла 2 уголовных дела против российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом в фейсбуке сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, отметив, что таким образом СБУ отреагировала на его заявление о вероятных преступлениях Соловьева.

      Досудебное расследование по 2 делам проводят следственные отделы СБУ в Мариуполе и в Северодонецке, написал Гончаренко.

      Смотрите также: Гончаренко показал роскошную виллу Соловьева в Италии

      "Рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва ли не ежедневно озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ", – говорится в сообщении нардепа.

      При этом он понимает, что в Украину Соловьев не приедет. Однако украинская сторона может подать соответствующий запрос в Италию, где у пропагандиста есть 2 имения.

      "Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки", – добавил Гончаренко и посоветовал Соловьеву подыскивать дачу где-то в Самаре.

      В октябре 2019 года в Италии зарегистрировали петицию, в которой призывают не позволять Соловьеву проживать в стране. Авторы петиции написали, что Соловьев хочет поселиться в демократической стране в то время, как на российском телевидении ведет пропаганду против демократических ценностей.

      Что говорит Соловьев?

      Соловьев в своем телеграмм-канале заявил, что не удивлен тем, что "наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом".

      "Каратель Одессы, который подал заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы – наследники Левитана, а украинская власть – наследница кого?" – написал российский пропагандист.

      Что известно о Владимире Соловьеве?

      Российский журналист, теле- и радиоведущий, один из главных пропагандистов Кремля. Работает в структуре ВГТРК: телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", радио "Вести". Является членом партии власти "Единая Россия"

      Критикует Запад и Украину, используя уничижительные выражения, искаженные факты и откровенную ложь. Особенно активно взялся за пропаганду в отношении Украины после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. В 2014 году попал под украинские санкции.

      Соловьев владеет недвижимостью в Италии и имеет удостоверение итальянского резидента-лица, имеющего право на постоянное проживание на территории государства, гражданином которого оно не является.

      blog_ava
      Россия предлагала обменять Украину на Венесуэлу, - экс-работница Совета по нацбезопасности США
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости России СМИ Украина – Россия Алексей Гончаренко Расследования СБУ Российская пропаганда
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