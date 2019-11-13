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      СБУ відкрила 2 справи проти російського пропагандиста Соловйова

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      Соловйов справи СБУ проти нього назвав "переслідуванням єврея, борця з нацизмом"
      Соловйов справи СБУ проти нього назвав "переслідуванням єврея, борця з нацизмом" / sugdnews.com

      СБУ відкрила 2 кримінальні справи проти російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це у фейсбуці повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, зазначивши, що таким чином СБУ відреагувала на його заяву про ймовірні злочини Соловйова.

      Досудове розслідування у 2 справах проводять слідчі відділи СБУ в Маріуполі та в Сєверодонецьку, написав Гончаренко.

      Дивіться також: Гончаренко показав розкішну віллу Соловйова в Італії

      "Рано чи пізно цей брудний "рупор Кремля" відповість за свої зухвалі слова про територіальну цілісність України, які він ледь не щодня озвучує в ефірі російського ТБ і в інтерв'ю інтернет-ЗМІ", – мовиться у дописі нардепа.

      При цьому він розуміє, що в Україну Соловйов не приїде. Однак українська сторона може подати відповідний запит до Італії, де у пропагандиста є 2 маєтки.

      "Тоді романтика з дачею на озері Комо можуть позбавити там посвідки на проживання і внести до санкційних списків", – додав Гончаренко і порадив Соловйову підшукувати дачу десь у Самарі.

      У жовтні 2019 року в Італії зареєстрували петицію, в якій закликають не дозволяти Соловйову проживати у країні. Автори петиції написали, що Соловйов хоче оселитися у демократичній країні в той час, як на російському телебаченні веде пропаганду проти демократичних цінностей.

      Що каже Соловйов?

      Соловйов у своєму телеграм-каналі заявив, що не здивований тим, що "спадкоємці Бандери і Шухевича переслідують єврея, борця з нацизмом".

      "Каратель Одеси, який подав заяву, так і не зрозумів, що свобода слова є європейською цінністю. В історії Європи вже був приклад боротьби з журналістами. Гітлер ненавидів Левітана. Ми – спадкоємці Левітана, а українська влада – спадкоємиця кого?" – написав російський пропагандист.

      Що відомо про Володимира Соловйова?

      Російський журналіст, теле- та радіоведучий, один із головних пропагандистів Кремля. Працює у структурі ВДТРК: телеканали "Росія 1" та "Росія 24", радіо "Вести". Є членом партії влади "Єдина Росія"

      Критикує Захід та Україну, використовуючи зневажливі висловлювання, перекручені факти і відверту брехню. Особливо активно взявся за пропаганду щодо України після окупації Криму та початку війни на Донбасі. У 2014 році потрапив під українські санкції.

      Соловйов володіє нерухомістю в Італії та посвідчення італійського резидента – особи, яка має право на постійне проживання на території держави, громадянином якої вона не є.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Російська пропаганда СБУ Розслідування Олексій Гончаренко Україна – Росія Новини Росії ЗМІ
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