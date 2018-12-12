СБУ открыла производство против застройщика элитного ЖК в центре Киева
В Службе безопасности Украины сообщили о расследовании уголовного производства ЧАО "Позняки-Жил-Буд", которая входит в состав строительной корпорации "Познякижилстрой".
Как информирует пресс-служба
СБУ, производство зарегистрировали по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины. Она касается злоупотребления полномочиями сотрудниками юридического лица.
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Соответствующее заявление против застройщика подал общественный союз "Киевская городская организация Украинское общество охраны памятников истории и культуры".
В СБУ отмечают, что дело касается строительства на улице Ивана Павла II, 12 в исторической части Киева.
На сайте застройщика указано, что на этом месте должны были бы появиться три 31-этажные башни, общей высотой более 100 метров, которые будут соединены между собой.
В ЖК с названием "TARYAN TOWERS" должны располагаться как жилые, так и коммерческие помещения, а сдать в эксплуатацию его планировали в 2019 или 2020 году.
Проект ЖК "TARYAN TOWERS" в Киеве
Кроме общественного союза, на застройщика также пожаловались в Минкульте. В действиях застройщика увидели возможное нарушение нормативно-правовых актов и отметили отсутствие ряда разрешительных документов.
В СБУ говорят, что на запрос о необходимых документах ни одного ответа от застройщика не получили.
После этого следователи обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к вещам и документам строительной компании.
Что известно о "Позняки-Жил-Буд"?
Это частное акционерное общество было создано в 2002 году и, что оно входит в состав строительной корпорации "Познякижилстрой". Компания специализируется на строительстве элитных жилых комплексов, офисных центров и объектов инфраструктуры.
Накануне основатель девелоперской компании Taryan Group бизнесмен Артур Мхитарян, которому принадлежит "Позняки-Жил-Строй", обратился с видеообращением к Президенту Украины, обвинив СБУ в шантаже.
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