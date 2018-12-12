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      СБУ открыла производство против застройщика элитного ЖК в центре Киева

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      СБУ проводит расследование против "Позняки-Жил-Буд"
      СБУ проводит расследование против "Позняки-Жил-Буд" / Фото из открытых источников

      В Службе безопасности Украины сообщили о расследовании уголовного производства ЧАО "Позняки-Жил-Буд", которая входит в состав строительной корпорации "Познякижилстрой".

      Как информирует пресс-служба

      СБУ, производство зарегистрировали по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины. Она касается злоупотребления полномочиями сотрудниками юридического лица.

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      Соответствующее заявление против застройщика подал общественный союз "Киевская городская организация Украинское общество охраны памятников истории и культуры".

      В СБУ отмечают, что дело касается строительства на улице Ивана Павла II, 12 в исторической части Киева.

      На сайте застройщика указано, что на этом месте должны были бы появиться три 31-этажные башни, общей высотой более 100 метров, которые будут соединены между собой.

      В ЖК с названием "TARYAN TOWERS" должны располагаться как жилые, так и коммерческие помещения, а сдать в эксплуатацию его планировали в 2019 или 2020 году.

      будівництво ЖК Київ TARYAN

      Проект ЖК "TARYAN TOWERS" в Киеве

      Кроме общественного союза, на застройщика также пожаловались в Минкульте. В действиях застройщика увидели возможное нарушение нормативно-правовых актов и отметили отсутствие ряда разрешительных документов.

      В СБУ говорят, что на запрос о необходимых документах ни одного ответа от застройщика не получили.

      После этого следователи обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о временном доступе к вещам и документам строительной компании.

      Что известно о "Позняки-Жил-Буд"?
      Это частное акционерное общество было создано в 2002 году и, что оно входит в состав строительной корпорации "Познякижилстрой". Компания специализируется на строительстве элитных жилых комплексов, офисных центров и объектов инфраструктуры.

      Накануне основатель девелоперской компании Taryan Group бизнесмен Артур Мхитарян, которому принадлежит "Позняки-Жил-Строй", обратился с видеообращением к Президенту Украины, обвинив СБУ в шантаже.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство СБУ Расследования Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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