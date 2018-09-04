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СБУ разоблачила махинации со средствами госбанка в Запорожье: огромные убытки

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В Запорожье разоблачили группу мошенников, которые нанесли ущерб госбанку почти на 1 млрд гривен
В Запорожье разоблачили группу мошенников, которые нанесли ущерб госбанку почти на 1 млрд гривен / Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве деятельность группы злоумышленников, которых подозревают в хищении залогового имущества одного из государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, государственное финансовое учреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии почти на семьсот миллионов гривен. В залог банку было передано имущество общества.

По заключению профильных экспертов, государственному банку нанесен ущерб на почти миллиард гривен,
– говорится в сообщении.

Мошенники полученные кредитные средства перевели на счета оффшорных компаний, а залоговые активы предприятия противоправно вывели из-под контроля государственного банка в пользу третьих лиц.

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении двум фигурантам дела. Незаконно отчужденные средства возвращают в собственность государства. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве кавказского вора в законе", который причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Теги: Новости Украины Деньги Мошенничество Новости Запорожья СБУ
Источник: 24 Канал
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