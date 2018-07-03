СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей Мариупольского морского порта

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей морского порта Мариупольского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что правоохранителям удалось установить, что чиновник организовал механизм, который позволил ему регулярно получать деньги за выдачу документов, удостоверяющих квалификацию моряков. В том случае, если человек отказывалась платить, чиновник просто затягивал процесс выдачи разрешительных документов.

Чиновник получал деньги за упрощение процедур выдачи документов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержали чиновника согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом) в рабочем кабинете при получении очередной взятки в сумме трех с половиной тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

В случае отказа платить деньги чиновник затягивал соответствующие процедуры

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).