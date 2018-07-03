21:11
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей Мариупольского морского порта

17 Читати новину українською
В Донецкой области СБУ задержала чиновника
В Донецкой области СБУ задержала чиновника

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей морского порта Мариупольского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Читайте также: Чиновника "Укроборонпрома" поймали на взятке

Отмечается, что правоохранителям удалось установить, что чиновник организовал механизм, который позволил ему регулярно получать деньги за выдачу документов, удостоверяющих квалификацию моряков. В том случае, если человек отказывалась платить, чиновник просто затягивал процесс выдачи разрешительных документов.

хабар, донеччина, маріупольський порт

Чиновник получал деньги за упрощение процедур выдачи документов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области задержали чиновника согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом) в рабочем кабинете при получении очередной взятки в сумме трех с половиной тысяч гривен,
– говорится в сообщении.

хабар, донеччина, маріупольський порт

В случае отказа платить деньги чиновник затягивал соответствующие процедуры

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Теги: Новости Украины Новости Донецка Взятка СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
сегодня, 20:01 Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
98
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сегодня, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1290
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 775
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 936
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1212
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук