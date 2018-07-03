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СБУ викрила на хабарі одного із керівників Маріупольського морського порту

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На Донеччині СБУ затримала посадовця
На Донеччині СБУ затримала посадовця

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного із керівників морського порту Маріупольської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Зазначається, що правоохоронцям вдалося встановити, що чиновник організував механізм, який дозволив йому регулярно отримувати гроші за видачу документів, які засвідчують кваліфікацію моряків. У випадку, якщо людина відмовлялася платити посадовець просто затягував процес видачі дозвільних документів.

хабар, донеччина, маріупольський портПосадовець отримував гроші за спрощення процедур видачі документів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Донецької області затримали посадовця згідно зі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою) у робочому кабінеті під час отримання чергового хабара у сумі три з половиною тисячі гривень,
– йдеться у повідомленні.

хабар, донеччина, маріупольський портУ випадку відмови сплачувати гроші чиновник затягував відповідні процедури

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Теги: Новини України СБУ Хабар Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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