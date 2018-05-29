СБУ взялась за украинское онлайн-издание, которое транслировало "парад ДНР"

Служба безопасности Украины начала расследование трансляции 9 мая украинским интернет-изданием "Корреспондент" "парада победы ДНР". Это издание принадлежит украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Напомним, 9 мая секретарь СНБО Александр Турчинов обратился с официальным письмом к СБУ с просьбой внести в список санкций украинские электронные СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию военного парада "ДНР" из оккупированного Донецка.

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Сюмар опубликовала ответ СБУ на ее запрос, где говорится, что уголовное производство открыто по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации".