15:16
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

СБУ взялась за украинское онлайн-издание, которое транслировало "парад ДНР"

102 Читати новину українською
СБУ проводит расследование относительно трансляции на сайте korrespondent.net
СБУ проводит расследование относительно трансляции на сайте korrespondent.net "парада победы ДНР" / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины начала расследование трансляции 9 мая украинским интернет-изданием "Корреспондент" "парада победы ДНР". Это издание принадлежит украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Напомним, 9 мая секретарь СНБО Александр Турчинов обратился с официальным письмом к СБУ с просьбой внести в список санкций украинские электронные СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию военного парада "ДНР" из оккупированного Донецка.

Читайте также: Российские пропагандистские СМИ запустили побасенку о Лиге чемпионов в Киеве

Сюмар опубликовала ответ СБУ на ее запрос, где говорится, что уголовное производство открыто по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью средств массовой информации".

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка 9 мая Российская пропаганда Медиа СМИ Расследования СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук