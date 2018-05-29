СБУ взялася за українське онлайн-видання, яке транслювало "парад ДНР"

Служба безпеки України почала розслідування трансляції 9 травня українським інтернет-виданням "Корреспондент" "параду перемоги ДНР". Це видання належить українському олігархові-втікачу Сергію Курченку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп від "Народного фронту", голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, 9 травня секретар РНБО Олександр Турчинов звернувся з офіційним листом до СБУ із проханням внести до списку санкцій українські електронні ЗМІ, що забезпечували пряму трансляцію "військового параду "ДНР" з окупованого Донецька.

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Сюмар опублікувала відповідь СБУ на її запит, де мовиться, що кримінальне провадження відкрито за статтею "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів за допомогою засобів масової інформації".